Российский солдат на суде признал себя виновным в убийстве мирного жителя Украины

Вадим Шишимарин на суде в Киеве признал, что убил 62-летнего мирного жителя в первые дни войны. Также он признал, что виновен в других военных преступлениях.

Первый российский солдат, которого судят в Украине за военные преступления во время вторжения москвы*, признал себя виновным в убийстве 62-летнего мирного жителя на северо-востоке Украины в первые дни наступления Кремля. В Киеве ему грозит пожизненное заключение.

На вопрос в суде, виновен ли он в обвинениях, включая военные преступления и преднамеренное убийство, 21-летний сержант Вадим Шишимарин ответил «да».

Шишимарин — из сибирского региона Иркутска — сидел в стеклянной ложе для подсудимых в киевском окружном суде, одетый в сине-серую толстовку.

Он смотрел в пол, пока прокурор зачитывал обвинения против него на украинском языке, которые затем были переведены на русский.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!