В россии запретили использовать иностранные слова в официальных документах

Закон призван завершить правовое оформление статуса русского языка как государственного и обеспечить контроль над так называемым «единым корпусом грамматик, словарей и справочников».

Российский диктатор владимир путин* подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в официальных документах и речи чиновников.

Впрочем, закон делает исключение для слов, не имеющих аналогов в русском языке, список которых будет приводиться в специальных справочниках.

Напомним, в ноябре 2022 года закон был утвержден государственной думой в первом чтении, а в феврале 2023 года – во втором и третьем. Согласно сопроводительному документу, документ призван завершить правовое оформление статуса русского языка как государственного и обеспечить контроль над так называемым «единым корпусом грамматик, словарей и справочников».

Новый закон будет обязателен для исполнения не только государственными и муниципальными организациями, в том числе – в сфере образования. Соблюдать его требуется от всех, кто предоставляет товары и услуги.

Как сообщал Курсор, российский диктатор владимир путин недооценивает решимость США поддерживать Украину. Об этом в интервью CBC News заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

По его словам, путин считает, что у американцев присутствует «синдром дефицита внимания», поэтому они со временем «перейдут к другому вопросу».

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!