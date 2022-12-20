Российскую область атаковал украинский дрон – СМИ

По РЭС в Брянской области (рф) совершил атаку украинский беспилотник-камикадзе.

Об этом сообщает SVTV News.

Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что взрыв повредил административное здание и автомобиль. В результате удара никто не пострадал.

«Курсор» сообщал, что в россии прозошел взрыв на стратегическом газопроводе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!