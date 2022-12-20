В россии прозошел взрыв на стратегическом газопроводе

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Европейском Союзе договорились о предельной цене на российский газ.

В чувашии (российская федерация*) проищошел масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

Об этом информируют российские СМИ.

Отмечается, что по газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «суджа» в курской области.

Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.

В результате взрыва три человека погибли, один был ранен.

Как сообщал Курсор, в россии 21 декабря вновь раздались взрывы. На этом раз горела подстанция в Шебекино Белгородской области. В результате часть города осталась без света и водоснабжения. Об этом сообщил губернатор области владислав гладков.

По его словам, во взрывах на энергетическом объекте виновата Украина, а Шебекино «обстреливают ВСУ».

Ранее Курсор писал, что Лукашенко отказал путину и не будет вступать в войну в Украине — ISW.

Также мы информировали, что путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал.

Кроме того, путин сделал неожиданное заявление о ситуации на оккупированных территориях Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!