Россия готовит наступление на Киев – Главкомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что армия *рф готовит примерно 200 тысяч новых солдат. Он полагает, что оккупанты попытаются вновь атаковать Киев.

Об этом он сообщил в интервью The Economist.

«Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут биться. Они будут. Царь приказал им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченских войн – там было то же. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв у 1,2-1,5 млн человек…россияне готовят около 200 000 свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка относительно Киева», ‒ сказал Залужный.

По его мнению, россияне «скорее всего где-то за Уралом готовят новые ресурсы». Он добавил, что важной стратегической задачей является создание резервов и подготовка к войне, «которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января».

Залужный заявил, что Украина имеет достаточное количество людей для ведения военных действий. Вместо этого ВСУ нужны 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на границы 23 февраля. Также важной задачей он называет противоракетную и противовоздушную оборону.

Он также высказался о командующем Объединенной российской группировкой войск в войне в Украине генерале Сергее Суровокине. По его словам, это «обычный петровский полководец времен Петра I».

«Смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполнишь задание, либо тебе пиз*ец», ‒ добавил он.

Главнокомандующий ВСУ считает, что кремль ищет способы остановить бои и получить паузу любыми способами, в том числе с помощью обстрела мирного населения и инфраструктуры.

«Курсор» сообщал, что путин выступил с новым обращением.

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