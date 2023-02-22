Россия готовит план «земля в обмен на мир» — СНБО Украины

Украинский чиновник рассказал о том, какие у кремля планы относительно завершения войны против Украины.

Россия может начать работать над сценарием дестабилизации внутри Украины как единственной возможностью спастись от поражения в военном конфликте.

Об этом говорится в блоге секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на «Украинской правде«.

По его словам, с помощью своих экспертов * рф продвигает идею о том, что Украина может отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны, как в международных кругах, так и внутри Украины.

«Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах», — пишет Данилов.

Как отметил чиновник, на международных встречах российские представители стараются запугать и убедить, что обмен украинской территории на мир является наилучшим решением. Глава СНБО прогнозирует, что скоро в Украине появятся различные «эксперты», которые будут продвигать идеи о необходимости мира, о том, что Запад изменяет Украине, а на востоке Украины и в Крыму проживают только сепаратисты и «ватники», мозги которых промыты, экономика разрушена, а города опустошены.

По мнению Данилова, российские власти рассматривают идею обмена землей на мир лишь как промежуточный этап на пути к главной цели — уничтожению Украины и ее полной аннексии. Он отметил, что в этом случае россия получит необходимую оперативную паузу для восстановления боеспособности своих вооруженных сил, а главное — кремль запустит в украинском обществе разрушительный вирус социального раскола, основанный на возмущении и недовольстве.

«В условиях, когда 95% украинцев верят в победу в войне, компромисс с агрессором вызовет неизбежный гражданский протест. А если еще умело поиграть на обнаженных нервах украинского общества и разогреть вечную тему отечественной коррупции, дать голос притихшим любителям русского мира и подпитать политические амбиции различных оппонентов, страна неизбежно войдет в острую фазу политического кризиса. И именно в это время россия нанесет новый удар», — подчеркнул он.

Также чиновник заметил, что в этой войне не предусмотрен ничейный результат и нет полутонов, а компромисс и уступки станут путем к поражению и потере государственности.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!