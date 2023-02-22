Россия исчезнет, если проиграет войну — медведев

По словам заместителя председателя совета безопасности * россии дмитрия медведева, в случае поражения россии в конфликте с Украиной, государство будет раздроблено на части и прекратит свое существование.

Об этом российский чиновник написал в своем Telegram.

«Если россия остановит СВО, не добившись победы, – россии не будет, ее порвут на части», — заявил медведев.

Заместитель председателя совета безопасности россии, дмитрий медведев, заявил, что война в Украине прекратится, только если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.

Он также назвал заявление Байдена о том, что США не планируют нападать на россию, нечестным и нелепым. В своих высказываниях Медведев обидел Байдена, называя его «старческим маразмом» и «странным дедом, вещающим с растерянным видом из Польши». Он продолжает поддерживать идею, что США является враждебным государством, испытывающим ненависть к России.

Также заместитель председателя совета безопасности россии проанализировал почти двухчасовое послание президента россии владимира путина к федеральному собранию. Он обратил внимание на решение россии о приостановке участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, медведев вновь заявил, что если США хотят победы над россией, то это может привести к мировому конфликту, и предупредил, что Россия имеет право на защиту любым доступным оружием, включая ядерное.

Ранее американский политолог рассказал, что путин хочет сделать с Украиной. Так, Джон Салливан заявил, что путин не рассматривал вариант с переговорами с Украиной ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас. По его словам, главная цель путина — устранить правительство Украины. Также американский дипломат считает, что на сегодняшний день путин не отказался от свои целей, поэтому все попытки касательно переговоров с россиянам о прекращении войны провалились.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.