Россия хочет отправить на Юпитер космический корабль с ядерной установкой

Роскосмос, федеральное космическое агентство России, объявило, что намерено отправить к гиганту Солнечной системы космический корабль на ядерном двигателе в 2030 году.

В ходе 50-месячного путешествия корабль совершит мин-тур по Солнечной системе, прежде чем отправиться к Юпитеру.

Об этом сообщает IFLScience.

В заявлении говорится, что «космический буксир» с ядерным транспортным и энергетическим модулем, получившим название «Зевс», направится к Луне, где от нее отделится космический корабль. Затем он пройдет мимо Венеры, прежде чем отправиться к Юпитеру и одному из его спутников.

«Совместно с Российской академией наук мы сейчас производим расчеты баллистики и полезной нагрузки этого полета», — сообщил исполнительный директор Роскосмоса по долгосрочным программам и науке Александр Блошенко.

Большинство космических аппаратов используют солнечные батареи, которые преобразуют энергию Солнца в электричество. Однако чем глубже космический корабль входит в Солнечную систему, тем дальше он удаляется от Солнца и меньше солнечной энергии доступно. В настоящее время космические корабли могут использовать химическое топливо, солнечную энергию и силу тяжести для ускорения.

Однако новый модуль «Зевс» — это целый ядерный реактор, который будет использовать реакции деления для управления двигателем.

Российские СМИ пишут, что это «засекреченный проект, разрабатываемый с 2010 года», в котором задействован ядерный реактор мощностью 500 киловатт и весом около 22 тонн.

Космические путешествия с использованием ядерной энергии имеют много преимуществ перед солнечными: они относительно дешевы, чрезвычайно надежны и позволяют получать огромное количество энергии.

Советский Союз запустил в космос несколько ядерных реакторов во время холодной войны в рамках миссий RORSAT, набора советских ядерных шпионских спутников, запущенных в период с 1967 по 1988 год. С другой стороны, США запустили только один: SNAP-10A или SNAPSHOT, энергосистема с ядерным реактором, запущенная в 1965 году.

За последние несколько десятилетий в США снова возродился интерес к космическим путешествиям с использованием ядерных двигателей.

Совсем недавно Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) поручило трем частным компаниям — Blue Origin, Lockheed Martin и General Atomics — разработать тепловые ракеты с ядерным делением для использования на лунной орбите.

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