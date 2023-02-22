Американский дипломат рассказал, что путин хочет сделать с Украиной

По словам бывшего посла Соединенных Штатов в москве Джона Салливана, путин не рассматривал вариант с переговорами с Украиной ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас. Посол отметил, что главная цель путина — устранить правительство Украины.

Об этом дипломат заявил в интервью BBC.

«путин не был заинтересован в переговорах еще до начала войны. путин до сих пор в них не заинтересован», — сказал Салливан.

Салливан подчеркнул, что основная цель войны, развязанной россией против Украины, которую в рф называют «специальной военной операции», — убрать правительство в Киеве. Кроме этого, главная цель так называемой «демилитаризации» Украины — это порабощение украинцев.

По словам Салливана, на сегодняшний день путин не отказался от свои целей, поэтому все попытки касательно переговоров с россиянам о прекращении войны провалились. Он добавил, что представители россии постоянно «повторяли заученные тезисы и все это напоминало какой-то фарс».

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.

Также пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений.

«Курсор» сообщал, что путин наградил военных, сбивших малазийский Boeing 777.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!