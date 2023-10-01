Это произойдет при одном условии, которое касается Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы россии в войне с Украиной, россияне нападут на ее государство или страны Балтии. Однако она считает, что до сих пор украинцы демонстрируют мужество и силу перед российской агрессией.

Об этом сообщает LRT.

"Устойчивость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военному могуществу россии, противостоять российской армии, унизить российскую армию", - заявила Зурабишвили.

Также она отметила, что в Украине сейчас идет важная борьба, от которой многое зависит, ведь под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее. Если Украина не сможет остановить россию, то произойдет следующее, по мнению Зурабишвили:

"Чья очередь придет? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы", - подчеркнула она.

Тем не менее грузинский лидер добавила, что последние события показывают, что президент рф владимир путин не совсем успешно справляется с реализацией тех целей, которые он ставил перед собой.

Ранее "Курсор" писал о том, почему путин не понимает, что происходит на войне. Президент россии владимир путин не получает информацию о том, что в действительности происходит на фронте в Украине. Это имеет как положительное, так и отрицательное влияние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!