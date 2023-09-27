Это имеет как положительное, так и отрицательное влияние.

Президент *россии владимир путин не получает информацию о том, что в действительности происходит на фронте в Украине.

Об этом сообщил источник украинской разведки для NV.

После того, как против генералов рф начали открывать уголовные дела, кремлевскому диктатору прекратили докладывать о негативных новостях с войны.

"Никто не осмеливается приносить ему плохие новости. Поэтому путин не понимает реальной картины происходящего, особенно на поле боя", – отметил источник.

Эксперт полагает, что такое неведение путина приносит как пользу, так и вред для Украины.

Ранее мы писали, что кремль поручил впервые узнать у населения рф, как оно воспринимает идею возможного ухода с поста президента путина. Политолог считает, что это очень интересная история, имеющая три возможных объяснения.

Также "Курсор" сообщал, что СМИ узнали, как протекала болезнь главы чечни кадырова. Оказалось, что проблемы возникли еще весной 2020 года, когда он заболел коронавирусом был госпитализирован в московскую клинику, где возникла необходимость гемодиализа из-за повреждения почек.

Помимо этого недавно впервые жительница россии решила приехать в Украину за своим "без вести" пропавшим мужем-военным. Впрочем, оккупант отреагировал, мягко говоря, неоднозначно.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!