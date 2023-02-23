Россия начала использовать бронемашины-камикадзе в Украине – СМИ

На фронте в Украине *россия начала применять против украинских военных самодельные бронемашины-камикадзе, загруженные взрывчаткой.

Об этом сообщают Telegram-каналы «Инсайдер UA» и «Старше Эдды«.

Украинские военные сняли видео, на котором заметно российскую бронемашину МТЛБ. Эта машина заехала на позицию ВСУ, но когда украинские защитники приблизились к ней, то оказалось, что внутри нет людей. После этого они решили отойти подальше от МТЛБ и произошел мощный взрыв.

Российский пропагандист и военный корреспондент герман куликовский заявил, что машина, начиненная взрывчатка, якобы убила 60 военнослужащих Украины.

«Скажу честно, что когда первый раз услышал про наши джихад-мобили (перед Новым годом) то думал, что это прикол. Сидели в Кременной и шутили, кому в военник запишут ВУС «механик-водитель джихадмобиля». Каюсь, шутка оказалась правдой и смеялись мы зря», – написал он.

Российские оккупанты утверждают, что во внутреннем отделении бронемашины-камикадзе находятся две авиабомбы, некий шланг и «тонна» тротила. «Джихад-мобиль», названный в связи с массовым применением такого транспорта террористами на Ближнем Востоке, могли использовать на сватовском направлении.

Есть версия, что управление МТЛБ осуществлялось дистанционно, а подрыв произошел, когда к нему якобы приблизились украинские военные, что опровергается последними. Следует отметить, что вс рф знакома с таким видом вооружения.

Так, управляемые смертником транспортные средства, которые начинали взрывчаткой, находились в активном использовании боевиков ИГИЛ в Сирии. Российские солдаты проводили учения по борьбе с ними совместно с Таджикистаном. Единые тактико-технические характеристики и стандарты такой машины-камикадзе отсутствуют, потому что ее собирают из того, что есть под рукой у оккупантов.

«Курсор» сообщал, что в россии при загадочных обстоятельствах умер нефтяной магнат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!