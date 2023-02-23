В россии при загадочных обстоятельствах умер нефтяной магнат

В *подмосковье (россия) в бессознательном состоянии нашли крупного нефтяного олигарха конца 1990-х – начала 2000-х годов владислава ровнейко, которого не удалось спасти.

Об этом сообщает российское издание «московский комсомолец».

Череда загадочных смертей людей, которые были связаны с нефтегазовой промышленностью рф, продолжается. В среду, 22 февраля, примерно в 23:00 тело ровнейко нашли в его подмосковном доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе (Одинцовский городской округ).

Спасти мужчину не удалось, а также, по информации пропагандистов, криминального следа в смерти ровнейко не обнаружили.

Отметим, что ныне покойный олигарх учился в одном из самых престижных российских ВУЗов – московском государственном институте международных отношений. После получения диплома он стал сотрудников фирмы «Союзнефтеэкспорт», а также в течение какого-то времени работал в Бельгии плечом к плечу с нынешним главой внешней разведки рф сергеем нарышкиным. Есть версия, что ровнейко был разведчиком.

В 2000 году он и леонид дьяченко – на тот момент супруг дочери бывшего президента рф бориса ельцина татьяны дьяченко – основали компанию Urals Energy N.V. Также ровнейко – совладелец бельгийской нефтетрейдинговой компании Nafta (B) N.V. и гендиректор Межрегионального топливного союза.

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