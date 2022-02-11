Россия начала совместные военные учения с Беларусью

Великобритания заявила в четверг, что «самый опасный момент» в противостоянии Запада с Москвой кажется неизбежным. Россия начала военные учения в Беларуси и на Черном море после наращивания своих сил вблизи Украины.

Украина также устроила военные учения. Соединенные Штаты призвали американцев, находящихся в стране, немедленно покинуть ее из-за возросших угроз российских военных действий. Однако лидеры всех сторон дали понять, что надеются на то, что дипломатия все же сможет одержать верх в ситуации, которую премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал крупнейшим кризисом безопасности в Европе за последние десятилетия.

В ходе нового раунда переговоров министр иностранных дел Великобритании провела публичную перепалку со своим российским коллегой в Москве, Джонсон посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а лидер Германии встретился со своими коллегами из стран Балтии в Берлине, где также проходили переговоры с официальными представителями России, Украины, Германии и Франции.

Ранее Курсор сообщал, что 5 тысяч военнослужащих США направляются в Восточную Европу.

Кроме того, мы писали, что Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

Еще напомним, что президент Байден подтвердил свои планы баллотироваться на второй срок.

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