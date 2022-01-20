Президент Байден подтвердил свои планы баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден на вчерашней пресс-конференции заявил о желании баллотироваться на второй срок, и он пойдет на выборы в тандеме с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

Сообщается, что Байден в очередной раз подтвердил свое намерение участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Об этом пишет новостное издание «Русский Еврей».

Напомним, в прошлом году неоднократно звучали заявления на эту тему, причем еще тогда 78-летний Байден впервые объявил об этом уже в марте 2020 года — почти сразу после инаугурации в январе.

А 23 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь дала понять, что Байден планирует претендовать на переизбрание на выборах лидера страны в 2024 году.

При этом она добавила, что вместе с Байденом, вероятно, будет переизбираться и вице-президент Камала Харрис.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Германия примет меры в отношении Telegram для борьбы с экстремизмом.

Экстремисты используют службу обмена сообщениями для разжигания ненависти и насилия. Правительство Германии планирует принять жесткие меры в отношении Telegram, но, даже если Берлин заставит фирму сотрудничать, это само по себе не решит проблему, предупреждают эксперты.

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