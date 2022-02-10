Россия начала в Беларуси военные учения с участием танков

Российская Федерация перебросила военную технику в Беларусь для того, чтобы провести крупнейшие военные учения, который продлятся десять дней.

Россия перебросила свои танки в Беларусь для военных учений, что можно назвать «зловещим предупреждением» для НАТО и добавляет срочности усилиям Запада по предотвращению опасающегося вторжения в Украину.

НАТО заявляет, что развертывание Россией ракет, тяжелой бронетехники и солдат с пулеметами знаменует «опасный момент» для Европы спустя три десятилетия после распада Советского Союза.

Военные учения, которые продлятся до 20 февраля, следуют за постепенным наращиванием российской армии вокруг Украины, которая, по некоторым оценкам США, достигла 130 тысяч солдат, объединенных в десятки боевых бригад.

Ранее редакция нашего сайта писала, что лидеры Германии и Франции посетят Россию и Украину из-за напряжённой ситуации. Президент Франции и канцлер Германии в ближайшие недели отправятся в Москву и Киев, чтобы провести беседу с президентом России Владимира Путина и удержать его от вторжения в Украину, а также найти выход из растущей напряженности.

Кроме того, Курсор сообщал, что Россия заручилась поддержкой Китая в конфликте с НАТО. Россия получила поддержку Китая в противостоянии с Западом по поводу Украины, поскольку Пекин согласился с Москвой в том, что возглавляемый США военный альянс НАТО не должен принимать новых членов.

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