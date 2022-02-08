Байден: «Северного потока-2» не будет, если Россия вторгнется в Украину

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности между Россией и Украиной, после того как 100 тысяч российских войск были сосредоточены вблизи Украины, что усилило опасения Запада по поводу возможного вторжения.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что «Северного потока 2″, важнейшего газопровода Россия-Германия, больше не будет», если Россия продолжит вторжение в Украину с помощью «танков и войск».

Об этом пишет Arutz Sheva.

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Байден заявил, что США и Германия «работают в тесном контакте для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе».

Шольц добавил: «Мы являемся ближайшими союзниками и интенсивно работаем вместе. Это необходимо для выполнения тех шагов, которые мы должны сделать, например, для борьбы с российской агрессией против Украины».

Перед встречей с Байденом Шольц заявил немецким СМИ, что «будет очень высокая цена, если Украина подвергнется военному нападению. И мы готовимся к этому и уже давно обсуждаем детали».

Ранее Курсор сообщал, что Беннет пообещал сделать все для того, чтобы снизить стоимость жизни в Израиле.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу.

Еще напомним, что Байден обещает выдвинуть чернокожую женщину на должность в Верховный суд.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.