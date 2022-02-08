Байден: «Северного потока-2» не будет, если Россия вторгнется в Украину

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что «Северного потока 2″, важнейшего газопровода Россия-Германия, больше не будет», если Россия продолжит вторжение в Украину с помощью «танков и войск».
Об этом пишет Arutz Sheva.
Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Байден заявил, что США и Германия «работают в тесном контакте для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе».
Шольц добавил: «Мы являемся ближайшими союзниками и интенсивно работаем вместе. Это необходимо для выполнения тех шагов, которые мы должны сделать, например, для борьбы с российской агрессией против Украины».
Перед встречей с Байденом Шольц заявил немецким СМИ, что «будет очень высокая цена, если Украина подвергнется военному нападению. И мы готовимся к этому и уже давно обсуждаем детали».
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