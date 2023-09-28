Россия нанесла массированный удар по украинскому Херсону, есть погибшие

Военные рф обстреляли мирный город из тяжелого оружия, направляя огонь на жилые дома.

В Украине город Херсон подвергся очередному удару со стороны военных *россии. Так, оккупанты накрыли жилые массивы огнем из артиллерийского оружия, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Телеграм-канале.

"Российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. Погибли три женщины, находившиеся в это время на улице", - сообщил чиновник.

По его словам, мирный Херсон ежедневно находится под огнем оккупантов. Только за прошедшие сутки российская армия нанесла по городу 10 массированных ударов из артиллерийского оружия.

С начала вторжения в Украину российские военные оккупировали большую часть Херсонской области и объявили о "присоединении" региона в состав рф. В начале ноября 2022 года украинским войскам удалось деоккупировать правый берег Днепра, в том числе - город Херсон. Оккупанты устроили побег на левый берег и оттуда продолжают наносить удары по подконтрольной Украине части области.

Сейчас ВСУ продолжают продвигаться на южном направлении фронта, освобождая города и села от врага. Как известно, украинские воины уже достигли немалых успехов в боях против россиян.

Ранее россияне нанесли разрушительные удары по Одесской области — эксперт указал на неочевидный нюанс.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!