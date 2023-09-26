Разрушительные удары рф по Одесской области — эксперт указал на неочевидный нюанс

Рф использует пространства других стран для ударов по югу Одесской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что рф использует воздушные пространства других стран при нанесении ударов по Украине. Особенно это становится актуальным в южных регионах Одесской области, где отсутствует должная защита.

Коваленко подчеркнул, что российские атаки на Подунавье на юге Одесской области включают использование воздушного пространства соседней Румынии как прикрытия.

Коваленко подчеркнул, что Украина не имеет права открывать огонь по объектам, находящимся в воздушном пространстве другой страны, и это используется российскими захватчиками в их пользу.

Он также отметил, что подобным образом противник, используя воздушное пространство Молдовы, наносил удары ракетами, такими как "Калибр", по западным и центральным регионам Украины.

Коваленко подчеркнул, что остается неудовлетворительным уровень системы противовоздушной обороны в Одесской области, несмотря на ее высокое качество. Он отметил, что у этой системы недостает технических компонентов, таких как комплексы Patriot и SAMP-T, чтобы справляться с баллистическими ракетами и другими угрозами.

В заключение, Коваленко призвал к обеспечению Одесской области новой системой противовоздушной обороны, подчеркивая важность этой меры для предотвращения разрушения украинских зерновых хабов и предотвращения продовольственного кризиса, который может затронуть не только Украину, но и другие страны, создавая волну беженцев и мигрантов.

Курсор писал, что в Одесской области масштабные разрушения из-за ударов рф — посольство Украины в Израиле выступило с призывом.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!