Россия назвала условие возвращения к ядерному договору: что предлагает

Свое решение в кремле связывают с позицией США по отношению к рф.

Пресс-секретарь президента *россии дмитрий песков заявил, что россия не будет возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США до тех пор, пока Вашингтон не прислушается к позиции Москвы.

Об этом передает американский телеканал Sky News.

По словам пескова, «отношение коллективного Запада» к России во главе с США должно измениться. Это и есть условием кремля для возобновления участия в договоре.

«Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — заявил он.

Песков добавил, что поддержка Украины боеприпасами со стороны НАТО означает, что она «действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги».

Напомним, президент рф владимир путин в своем послании к федеральному собранию 21 февраля объявил о приостановке участия россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение было принято в связи с требованием НАТО выполнить свои обязательства, не соблюдая своих собственных обязательств. В дополнение к этому, путин поручил министерству обороны рф и росатому готовиться к испытанию ядерного оружия.

Во вторник, 22 февраля, совет федерации проголосовал за закон, который прекращает участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Действующий договор был продлен на пять лет в 2021 году и является единственным договором, который контролирует вооружения между Россией и США. Он ограничивает число стратегических носителей и ядерных боеголовок россии и США до 700 и 1550 соответственно и может продлеваться на срок в 5 лет в случае согласия обеих стран.

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