Россия приостанавливает участие в ядерном договоре: как отреагировали в ООН

В офисе генсека организации выступили с обращением к кремлю и Вашингтону.

Власти *россии намерены приостановить участие своей страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом заявил президент рф владимир путин в послании Федеральному собранию.

«Не выходит, а именно приостанавливает», — сказал Путин.

Согласно заявлению, такое решение было вызвано «ультиматумом НАТО», который требовал от России выполнения своих обязательств, не выполняя свои. Министерство обороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, который был продлен на пять лет в 2021 году, остается единственным действующим договором в области контроля за вооружениями между Россией и США. Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки России и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов. Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик уже отреагировал на это заявление, заявив, что Россия и США должны немедленно вернуться к полному выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что Договор обеспечивал безопасность не только двух стран, но и всего мира, и что без контроля над ядерными вооружениями риск катастрофических последствий только увеличивается.

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