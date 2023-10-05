Всего россияне сбросили по украинскому городу пять планирующих авиабомб, в том числе по жилым кварталам.

Военные *рф нанесли прямой удар по больнице в Бериславе (Херсонская область).

Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Это произошло сегодня, 5 октября. Оккупанты полностью уничтожили 4-й этаж, еще один был разрушен частично. Также они повредили машины "экстренной помощи".

По информации украинского минздрава, произошел обвал перекрытий и уничтожение двух автомобилей "экстренной помощи". У 60-летнего водителя "скорой" зафиксированы осколочное ранение головы, черепно-мозговая травма и открытый осколочный перелом правой голени. Он находился в состоянии средней тяжести. У 39-летнего фельдшера в состоянии средней тяжести зафиксировали взрывную травму, контузию и осколочное ранение левого коленного сустава. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего на Берислав сбросили пять планирующих авиабомб. Одна из них попала в больницу, остальные – по разным частям города, среди которых жилые кварталы.





Известно, что за минувшие сутки россияне совершили 100 обстрелов Херсонской области, используя около 700 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. Лишь по одному Херсону оккупанты выпустили 39 снарядов. Один человек погиб, еще у 16 зафиксированы ранения.

Также "Курсор" сообщал, что легион «Свобода россии» показал кадры очередного рейда в белгородской области рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!