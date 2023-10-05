Легион «Свобода россии» показал кадры очередного рейда в белгородской области рф

В Легионе «Свобода россии» заявили, что армия рф понесла потери в результате рейда.

Бойцы, воюющие за Украину в составе группировки Легион «Свобода россии*», продолжают осуществлять налеты на территорию белгородской области. Они представили кадры своего последнего рейда в регион.

Видео доступно в их Telegram-канале.

Согласно информации от пресс-службы Легиона, штурмовые группы подразделения 1-й и 2-й роты 1-го отдельного мобильного батальона Легиона провели тактическую операцию 28 сентября. В видеозаписи видно движение групп, стрельбу в лесистой местности, включая применение минометов, а также использование FPV-дрона и отступление российских военнослужащих.

«Все поставленные задачи были успешно выполнены, и все участники Легиона вернулись живыми и невредимыми. Нам это понравилось, и мы вернемся", – говорится в сообщении.

В ЛСР также рассказали о потерях в регулярных войсках рф в результате рейда: раненых – 13 человек, убитых – пять.

Эту информацию нельзя подтвердить или опровергнуть. Российские власти обычно молчат о событиях на границе.

Для справки: Легион Свободы россии (ЛСР) и Русский добровольческий корпус (РДК) – это военизированные группы, состоящие из граждан рф, которые выступают за свержение российского главаря владимира путина. Они начали активные действия на границе с белгородской областью рф в мае 2023 года. Украинская разведка сообщает, что они действуют в россии абсолютно самостоятельно, независимо и преследуют собственные политические цели и задачи.

Курсор сообщал, что в ВСУ назвали самое тяжелое направление на фронте.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!