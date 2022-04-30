Россия оштрафовала Google на 41 тысячу долларов

Гиганты социальных сетей постоянно наказываются судами за распространение того, что россия считает «фейковой» информацией. Среди такой информации — использование термина «война», а не «спецоперация».

Google был оштрафован в россии* на 41 тысячу долларов за то, что не удалил запрещенный контент с YouTube.

Российский суд также оштрафовал Twitter на три миллиона рублей, на ту же сумму, что и Google, за то, что он не удалил запрещенный контент с платформы социальных сетей.

Запрещенный в россии контент, которым делились в Twitter, включал инструкции по приготовлению коктейлей Молотова.

В начале этого месяца россия также оштрафовала Google на 11 миллионов рублей ($137 763) за то, что техногигант не удалил информацию, которую суд назвал «фальшивой». Информация касалась российского вторжения в Украину, которое российское государство называет специальной военной операцией.

По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, суд также заявил, что YouTube не удалил контент, созданный украинскими ультраправыми группами.

В этом месяце российская служба по надзору за коммуникациями заявила, что она вводит меры по наказанию Google за «распространение фальшивок» на платформе для обмена видео.

Курсор также писал, что в Telegram появилась функция перевода на фоне войны в Украине. Создатель мессенджера Telegram заявил, что функция перевода облегчит работу журналистов, освещающих события в Украине, а также поможет украинцам узнавать информацию в более удобном формате.