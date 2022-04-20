В Telegram появилась функция перевода на фоне войны в Украине

Создатель мессенджера Telegram заявил, что функция перевода облегчит работу журналистов, освещающих события в Украине, а также поможет украинцам узнавать информацию в более удобном формате.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в рамках «исторического обновления» в мессенджере стал доступен перевод сообщений с украинского языка.

Обновление было реализовано 16-17 апреля. Было добавлено большое количество новых языков, в том числе украинский.

«Мы понимаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистов по всему миру, все общественные трансляции на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», — сказал Дуров.

Курсор ранее писал, что WhatsApp тестирует новую функцию. WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Сообщества» для организации групп в более крупные структуры, которые могут использоваться на рабочих местах или в школах, сообщила служба обмена сообщениями, принадлежащая Meta Platforms.

Также сообщалось, что Twitter объявил о тестировании новой функции редактирования. В ближайшие несколько месяцев Twitter запустит функцию редактирования текстов. Скорее всего, эта идея принадлежит Илону Маску, недавно вошедшему в совет директоров.