Недавно высокопоставленный российский чиновник начал хвалить новейшие дальнобойные крылатые ракеты, которые могут использовать против Украины.

Однако специалисты обратили внимание на важную деталь – члены правительства *рф сами не могут назвать ее характеристики.

Об этом сообщает Defense Express.

Отметим, что недавно сергей шойгу во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына рассказал, насколько эффективны новейшие дальнобойные крылатые ракеты Х-БД с дальностью пуска 6500 км. Их носителями должны быть модернизированные Ту-160М.

По словам экспертов, нюанс в том, что россияне сами не могут назвать ее характеристики. Пропагандистские СМИ лишь заявили, что ракеты имеют дальность пуска, который "значительно превышает показатель" Х-101.

Они добавили, что якобы ни одна страна мира не имеет таких ракет, и уточнили, что с их помощью можно вести боевые действия в Украине. Тем не менее у специалистов есть огромные сомнения относительно существования такого вооружения.

"Он (ТУ-160М – ред.) должен работать вне зоны ПВО, а ракеты входят в зону. Если такой самолет несет много оружия, то начинает работать принцип информационной деградации ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. Если мы хорошо разведаем противовоздушную оборону врага, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировки ракеты", – рассказали эксперты.

Также "Курсор" сообщал, что в чиновники и военный попали в курьез из-за "кривого" фотошопа.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!