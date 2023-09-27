Несколько дней назад оккупант скончался от цирроза.

Чиновники из *башкирии (рф) сделали в фотошопе снимок с военным, которому вручают медаль за участие в войне в Украине.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Госслужащие из администрации янаульского района отчитались в соцсетях о том, что они наградили артура султангалтева, который получил медаль из рук самого военного комиссара города. Впрочем, на фото был не сам российский оккупант, а его "вырезанное" тело.

Эти впечатляющие навыки фотошопа озадачили пользователей сети, но сами чиновники не растерялись и сказали, что на плохой фотошоп им «пришлось пойти в силу некоторых причин».

Вскоре вышла обновленная информация касательно этой ситуации. Так, чиновники заявили, что участник войны в Украине находился на лечении, и в это время ему решили вручить награду.

В военкомате очень хотели вручить медаль и сделать об этом пост, но возникла проблема – на встречу артур пришел, надев футболку, шорты и шлепанцы. Для исправления этой ситуации государственные служащие башкирии решили "одеть" мужчину в военную форму. Судя по результату, профессиональных или хотя бы умелых фотошоперов среди них не нашлось.

В администрации добавили, что султангалиев отправился воевать против Украины добровольцем, но в январе был ранен и проходил лечение до весны. Тем не менее на фронте у него начался цирроз. Как говорят чиновники, вирусный и «точно не алкогольный». Врачи боролись за жизнь оккупанта, но 24 сентября он скончался.

Ранее СМИ узнали, как протекала болезнь кадырова.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!