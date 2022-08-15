Зачем россиянам земли востока и юга Украины

Более 20% украинских природных ресурсов сейчас находятся под контролем рф*. Эксперты уверены, что в действительности россия прикрывается красивыми выражениями о «денацификации» и «спасении русских в Украине», а по факту захватывает украинские территории, которые имеют в своих недрах множество природных ресурсов.
Наблюдения канадской аналитической компании SecDev опубликовал The Washington Post.
Захват украинских территорий позволил россии взять под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов.
Юго-восток Украины — это главные запасы страны, а оккупация россией лишила украинцев 63% собственных месторождений угля, 20% природного газа, 11% запасов нефти, 42% металлов и около трети залежей редкоземельных элементов.
Также под контролем рф находятся месторождения лития, урана, золота и известняка.
Украинские производители потеряли доступ к двум третям своих запасов энергоресурсов и минералов.
Захват или воровство природных ресурсов россией позволяют ей использовать сырье для производства своей продукции, не давая возможности Киеву обеспечивать экспорт своих запасов в Европу и США. Наличие богатых месторождений в рф не останавливает путина, который готов пожертвовать жизнями или здоровьем 70-80 тысяч российских военных (по приблизительным данным), лишь бы украинские природные ресурсы не достались Западу.
«Курсор» писал о панике Кремля: российская элита ведет тайные переговоры с Западом.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!