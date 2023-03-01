Россия проиграла украинцам крупнейшее танковое сражение в войне — NYT

В танковой битве под Угледаром в Донецкой области украинские военные одержали победу над российскими силами. Это стало самым крупным танковым сражением между Украиной и *россией в рамках текущей войны.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, в бою россия потеряла более 100 единиц бронированной техники, включая танки и бронетранспортеры, в то время как украинцы использовали тактику обороны, стреляя издалека или из укрытий.

Украинские военные, которые принимали участие в танковом сражении, отмечают, что они изучили дороги, которыми пользовались российские войска, и ждали, чтобы атаковать их из засад. По словам украинского сержанта, многие из элитных подразделений российских оккупантов уже были разгромлены украинскими защитниками к моменту битвы, и в сражении принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не были подготовлены к тактике ВСУ.

Согласно информации из российских Telegram-каналов, родственники ликвидированных российских солдат выразили недовольство и хотят убить генерала, который отвечал за наступление под Угледаром. По данным NYT, одной из причин провала российских войск стал недостаток опыта, а также то, что в битве принимали участие неопытные мобилизованные солдаты.

Один из заместителей командира 1-го механизированного батальона 72-й бригады украинских войск, лейтенант Владислав Баяк, рассказал изданию о том, как он первым заметил приближение российской колонны, состоящей из 15 танков и бронетранспортеров, к позициям украинских защитников под Угледаром. Он заявил, что они были готовы к этому и были готовы открыть огонь по вражеской технике с помощью противотанковых ракетных комплексов и артиллерии.

Украинские защитники засеяли поля минами, чтобы заманить россиян в наступление и не дать танкам развернуться после начала битвы. Лейтенант Баяк объяснил, что колонна танков становится наиболее уязвимой после начала стрельбы, когда водители в панике пытаются развернуться и выезжают на заминированную обочину дороги. Это замедляет или останавливает колонну, а подбитые машины становятся препятствием.

В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, уничтожая еще больше бронетехники и убивая солдат, которые вылезают из поврежденных машин. По словам лейтенанта Баяка, так начинается хаос и взрывы.

Таким образом, российское наступление было полностью провалено, а украинские защитники использовали заранее подготовленную ловушку, что привело к тяжелым потерям для России.

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