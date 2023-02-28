В Пентагоне дали прогноз о сроках окончания войны в Украине

По мнению экспертов, вряд ли оккупанты могут быстро двигаться по всей Украине и достичь значительных территориальных достижений в этом году.

Пентагон не ожидает, что россия* сможет одержать значительные территориальные победы на поле боя в Украине в ближайшее время.

Об этом во время слушаний в Конгрессе заявил заместитель министра обороны США Колин Кол, информирует Голос Америки.

«Можно будет увидеть, как незначительные территории переходят под контроль другой стороны в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что что-то говорит о том, что россияне могут быстро двигаться по всей Украине и достичь значительных территориальных достижений в этом году», — сказал Кол.

В то же время американский телеканал CNN сообщил, что украинские солдаты в Бахмуте рассказывают об ухудшении ситуации, поскольку российские силы продолжают оказывать давление для захвата города. Неназванный солдат опроверг канал утверждения рф, что украинские силы в Бахмуте были отрезаны и не смогли получить запасы в город. Однако он сообщил, что на северном направлении россияне совершили наибольшее продвижение.

Несмотря на это, военный заявил, что украинские силы будут защищать город до последнего.

«Мы все понимаем, что мы держимся и умираем, чтобы выиграть время для контрнаступления весной. Мы не можем сдать ни один город без боя», — сказал солдат.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.