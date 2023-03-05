Россия проигрывает в криптовойне с Украиной — исследование

Поступления на проукраинские блокчейн-кошельки за прошедший год выросли на более чем 212 миллионов долларов.

Согласно аналитической компании Elliptic, проукраинские аккаунты, представляющие правительство или гуманитарные организации, собрали в 44 раза больше средств, чем российские кампании по сбору средств.

Об этом сообщает Newsweek.

Во время второго года полномасштабного российского вторжения в Украину происходит криптовая война между двумя странами, и победитель в ней определяется. Однако это не *россия. Исследование показало, что поступления на проукраинские блокчейн-кошельки за прошедший год выросли на более чем 212 миллионов долларов, в то время как на пророссийские кошельки пришло всего на 5 миллионов долларов.

Проукраинские аккаунты, будь то официальные правительственные организации или гуманитарные группы, собрали в 44 раза больше, чем пророссийские фандрайзинговые кампании, в том числе на поддержку российской армии. Согласно отчету аналитической компании Elliptic, которая специализируется в области блокчейна, более 10% поступивших на пророссийские кошельки криптоактивов были результатом незаконной активности на дарквебе или незаконных валютных операциях, в то время как менее 2% поступлений на проукраинские аккаунты были связаны с незаконной деятельностью.

Так, криптовалюту в россии сначала рассматривали как способ избежать санкций, но сейчас она стала одной из наиболее санкционируемых стран в мире. Всего было наложено 2695 санкций против россии и российских компаний за масштабное вторжение в Украину, а после февраля 2022 года их число выросло до 11458.

По словам аналитиков компании Elliptic, около трети денежных средств, попавших на российские криптокошельки, прошли через «криптомиксер» – сервис, который позволяет смешивать различные потоки криптовалюты, усложняя их отслеживание. Также отмечается, что более 10% зачислений на российские криптокошельки являются результатом незаконной деятельности, такой как использование дарквеба или незаконных обменных операций.

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