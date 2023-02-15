В Израиле хотят облагать налогом криптовалютную прибыль новых репатриантов

Определение местоположения цифровых активов как страны проживания владельца позволяет обойти десятилетнее освобождение репатриантов от налога на их активы за границей.

Проект закона об экономических договоренностях на 2023–2024 годы содержит положение, которое может повлиять на налогообложение новых репатриантов в Израиль и возвращающихся резидентов с прибыли от криптовалюты. В соответствующем разделе говорится, что министр финансов будет иметь право устанавливать «правила, касающиеся классификации местонахождения цифрового актива в соответствии с местом жительства владельца цифрового актива и в соответствии с привязкой актива к Израилю».

Об этом сообщает Globes.

По сути, Налоговое управление Израиля и Министерство финансов тем самым обходят «закон Мильчана», согласно которому новые репатрианты и возвращающиеся резиденты имеют право на десятилетнее освобождение от налогообложения своих зарубежных активов и от требования сообщать об этих активах. Если местонахождение цифровых активов определяется по месту жительства владельца, доход от таких активов будет считаться доходом, возникающим в Израиле, и будет облагаться налогом. «Закон Мильхана» был принят в 2008 году, чтобы побудить еврейские деньги переезжать в Израиль.

В заявлении Налогового управления говорится: «Отчет о регулировании цифровых активов Департамента главного экономиста в ноябре 2022 года рекомендует определить в первичном законодательстве классификацию местонахождения цифрового актива в соответствии с местом жительства владельца цифрового актива на момент его приобретения, за исключением цифрового актива, отражающего стоимость актива или услуги в Израиле, который следует классифицировать как находящийся в Израиле.

Поскольку эта рекомендация выполняется, подразумевается, что новые репатрианты и возвращающиеся жители будут иметь право на освобождение от налогов в течение десяти лет со дня, когда они станут резидентами Израиля, в отношении прироста капитала от продажи цифровых активов, купленных до даты их иммиграция или возвращение в Израиль, за исключением активов, которые отражают стоимость активов или услуг в Израиле, и в соответствии с положениями Постановления о подоходном налоге».

Подход Налогового управления Израиля представляет собой не концептуальное изменение, а подтверждение его давней позиции, согласно которой активы, приобретенные после репатриации или возвращения в Израиль, подлежат налогообложению.

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