Россия разработала три сценария оккупации Молдовы: журналист рассказал детали

Российская федерация планировала оккупировать Молдову и рассматривала три сценария вторжения.

Об этом «24 каналу» рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

По его словам, путин разработал три плана захвата страны. Согласно первому, войска должны были частично оккупировать Молдову — с коридором от Одесской области до Приднестровья. Второй сценарий — полная оккупация страны. И третий подразумевал захват только Приднестровья.

Журналист рассказал, что публиковал сведения о работниках фсб, которые на протяжение 10 лет ездили в Молдову по дипломатическим паспортам.

Владимир Тхорик подчеркнул, что при развитии второго сценария, если бы Молдова была захвачена, рф рассматривала возможность продвижения своих войск с юга Украины и Черновицкой области, то есть хотела открыть третий фронт.

Также он рассказал, что экс-президент Молдовы Игорь Додон после проигрыша выборов в 2020 году возглавил организацию, в которую путин вложил около 300 тысяч долларов. Спустя три месяца войны в Украине, рф продолжала туда перечислять средства. К тому же Игорь Додон в свое окружение набирал российских политтехнологов. Но недавно США наложили на этих лиц экономические санкции.

«Курсор» писал ранее, что 10 октября, российская федерация совершила ракетную атаку по территории Украины. И три крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!