В воздушное пространство Молдовы залетели три ракеты рф

Сегодня утром, 10 октября, российская федерация* совершила ракетную атаку по территории Украины. И три крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

Об этом на странице в Twitter заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

По словам дипломата, республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, он вызывает дополнительную напряженность. Нарушение национального воздушного пространства страны является абсолютно недопустимым.

Попеску уточнил, что Молдова решительно осуждает такие действия рф и уточняет, что ракеты зашли в воздушное пространство его страны во время массированной ракетной атаки на Украину.

«Курсор» писал ранее, что Министерство обороны Украины прокомментировало массированную ракетную атаку российской федерации на украинские города и анонсировало месть.

Еще мы писали, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не терять время на войне против Украины и спасти рф от трагедии, а российскую армию – от унижения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!