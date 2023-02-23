Россия сбивала свои самолеты в начале войны – FT

В первые дни полномасштабного вторжения *россии в Украину армия рф сбила несколько собственных самолетов.

Об этом сообщает издание Financial Times.

О точном количестве сбитых самолетов точно неизвестно, но, как утверждают официальные лица США, их было больше, чем несколько штук.

«Возможно, речь идет не о двузначных цифрах сбитых самолетов, но их было больше, чем один или два», – заявил источник.

Журналисты выяснили, что россия могла столкнуться с нехваткой опытных пилотов, способных действовать на фронте с привлечением сухопутных войск.

«Возможно, у них не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собой в этой сумасшедшей обстановке», – поделился источник.

Данные о сбитых истребителях уже подтверждены заместителем начальника Главного управления разведки МО Украины Вадимом Скибицким. Украинская разведка получила информацию о том, что оккупанты ведут дружественный огонь, благодаря перехваченным разговорам, что стало обыденной практикой войны. Любопытно, что оккупанты сбивали как самолеты, так и вертолеты.

«Так получилось. (Попадания были – прим.ред.) из артиллерии, из танков, и мы это видели даже по нашим перехватам их разговоров. Они сбивали собственные вертолеты, и они сбивали собственные самолеты», – заявил Скибицкий.

Отметим, что это не единственный случай обстрелов россиянами своих позиций во время полномасштабного российского вторжения. Так, в конце марта под городом Попасная (Луганская область) вс рф «накрыли» дружественные отряды огнем из минометов. Подобные случаи происходили и в последующие месяцы войны.

Также «Курсор» сообщал, что в белгородской области рф упал самолет минобороны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!