Согласно первоначальным данным, в районе на окраине села орехово* в валуйском районе произошло крушение самолета Су-25. Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, что вызвало возгорание, и здание было полностью уничтожено огнем.

Однако, несмотря на это, пилот Су-25 сумел выжить. В настоящее время на место происшествия направлены спасатели, которые должны установить причины аварии. Помимо этого, на место происшествия также был направлен борт санавиации, чтобы оказать помощь пилоту, который пережил крушение.

После катастрофы упавшего Су-25 в Белгородской области, стало известно, что пилот, который успел катапультироваться из самолета, позднее скончался из-за полученных травм. Спасатели и медики, прибывшие на место катастрофы, немедленно оказали помощь пилоту, но он не смог пережить тяжелые травмы, полученные во время катапультирования.

Предварительно известно, что борт Су-25 следовал на аэродром базирования в Белгородской области, однако внезапно потерял управление из-за технической неисправности. Пилот смог катапультироваться из самолета, но, к сожалению, полученные травмы оказались слишком серьезными для его выживания.

Стоит отметить, что после начала войны в Украине, в российской федерации участились авикатастрофы. Это все может указывать на то, что российская авиация находится в плачевном состоянии.

Ранее «Курсор» информировал, что ВСУ в Бахмуте эффектно сбили российский самолет. Военные ГПСУ эффектно сбили реактивный самолет, по предварительной информации Су-25, который был уничтожен благодаря идеальных расчетам оператора ПЗРК из пограничного подразделения.

Напоминаем, что авиационный эксперт рассказал, какие места в самолете самые безопасные. Как ни странно, самые безопасные места в самолете обычно не пользуются популярностью. По данным исследования, в котором были изучены данные авиакатастроф за последние 35 лет, самый низкий уровень смертности (28%) на средних задних сидениях самолета.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!