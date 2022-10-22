Россия снова ударила ракетами по украинским городам: что известно

В ряде областей Украины пропал свет, вода и появились проблемы со связью.

Сегодня утром, 22 октября, российская федерация* снова нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. «Прилеты» зафиксированы в Луцке, Ровном, Хмельницком и Одесской области.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Жители некоторых регионов остались без света и водоснабжения. По всей Украине продолжается воздушная тревога, поэтому граждан просят оставаться в укрытиях. В Ровном после прилета по объекту энергетической инфраструктуры начался масштабный пожар.

В Киевской области, согласно информации главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, сработало ПВО. В регионе были сбиты 5 вражеских ракет, обломки одной из них упали на лесополосу. Взрывов на данный момент не зафиксировано.

Согласно сообщению главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, над Днестровским районом ВСУ сбили ракету, которая упала в озеро.

«Повреждений объектов и домов граждан нет, продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!», — добавил председатель ОВА.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!