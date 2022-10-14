В Украине озвучили количество ракет, оставшихся у россии

В начале этой неделе россия* нанесла массированные ракетные удары по территории Украины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом он сказал в интервью «Радио НВ».

Данилов, отвечая на вопрос, какое количество ракет осталось у россиян и скоро ли настанет то время, когда они не смогут их использовать, ответил: «Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории рф. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас имеют наибольшие хлопоты».

По словам Данилова, согласно имеющимся данным, у россии «еще немного есть» ракет советского образца, среди которых и зенитные С-300.

Данилов отметил, что он не может озвучивать «абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать», но добавил: «Речь идет о том, что у рф остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля».

Ранее Курсор писал, что у президента Украины Владимира Зеленского ответили, почему путин сменил риторику об обстрелах. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что президент рф показал, что они шокированы тем, как украинцы по-настоящему оказались патриотами.

Курсор сообщал, что военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что у рф запасы ракет стали иссякать.

Помимо этого, военный эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за ракетной атакой по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!