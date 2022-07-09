Россия стягивает в Украину устаревшую технику и снова попытается атаковать — разведка

Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций. При этом пехотные подразделения рф* оснащают устаревшими образцами техники, снятыми с долгосрочного хранения.

Об этом говорится в утреннем отчете минобороны Великобритании.

По информации разведчиков, россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций. Большинство новых пехотных подразделений, вероятно, разворачиваются на БТ-ЛБ (многоцелевых легких бронированных транспортерах), снятых с долгосрочного хранения, как основном средстве транспортировки.

Ранее россия считала БТ-ЛБ непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты. БТ-ЛБ был разработан в 1950-х годах как тягач для артиллерии, имеет очень ограниченную броню и только пулемет для защиты.

Отмечается также, что несмотря на заявление путина от 7 июля 2022 года о том, что российская армия «даже не начала предпринимать» свои усилия в Украине, более-менее современная техника у россиян заканчивается и воевать приходится с использованием давно устаревших машин.

СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.

Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!