Россия требует ликвидации Еврейского агентства

Репрессии российских властей против Еврейского агентства начались после того, как премьер-министром стал Яир Лапид, открыто критиковавший вторжение россии в Украину.

Россия потребовала ликвидации Еврейского агентства для Израиля, сообщили росСМИ.

Ранее в тот же день посол Израиля в россии* обратился к москве за разъяснениями после того, как российское министерство юстиции приняло меры против Еврейского агентства, подтвердил в четверг израильский чиновник.

В начале этого месяца Министерство юстиции россии направило Еврейскому агентству письмо со списком предполагаемых нарушений закона и их последствий. Высокопоставленный израильский дипломатический источник сообщил, что россия обвинила Еврейское агентство в незаконном сборе информации о российских гражданах.

Кроме того, в последние недели россия расширила определение иностранного агента, включив в него всех, кто получает поддержку из-за рубежа и участвует в действиях, которые, по мнению властей, противоречат национальным интересам россии. Это определение может быть применено к Еврейскому агентству или другим еврейским организациям, действующим в россии.

Действия российских властей могут помешать российским евреям переехать в Израиль.

На прошлой неделе посол Александр Бен-Цви встретился с заместителем министра иностранных дел россии Михаилом Богдановым, чтобы задать вопрос о шагах, предпринятых против Еврейского агентства.

Курсор ранее писал, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут. Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.