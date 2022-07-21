Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут

Еврейское агенство может быть признано «иностранным агентом» в россии*.

Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.

Об этом сообщает Walla, ссылаясь на несколько высокопоставленных израильских источника.

Сообщается, что Израиль опасается, что расследование российского минюста в отношении «Сохнута» приведет к тому, что агентство будет объявлено «иностранным агентом». Кроме этого, будет прекращена деятельность Еврейского агентства на территории россии по организации репатриации российских евреев в Израиль.

Три недели назад минюст рф направило в офис Еврейского агентства в москве письмо с предупреждением о том, что организация нарушает законы рф о конфиденциальности, так как ведет базу данных с личными данными потенциальных репатриантов в Израиль.

В «Сохнут» заявили, что начатая проверка — непрерывная контрольная процедура, которую власти рф проводят с представителями агентства на протяжении нескольких последних лет.

По словам высокопоставленного израильского источника, в Израиле сначала решили, что Еврейское агентство сможет решить этот вопрос без участия израильского МИДа или Министерства главы правительства. Но потом было решено официально обратиться по этому вопросу к властям россии.

Посол Израиля в рф Алекс Бен-Цви провел встречу в российском МИДе с замминистра иностранных дел рф михаилом богдановым, во время которой попросил разъяснить проводимое расследование в отношении «Сохнута». Бен-Цви также рассказал богданову о важности работы, проводимой Еврейским агентством для Израиля.

После этой встречи Бен-Цви сообщил МИД Израиля, что богданов заявил, что мид рф не осведомлен об этом вопросе. Также, по словам посла, боганов сказал, что начатое расследование — «не политический шаг россии против Израиля», а всего лишь «юридическая процедура». Богданов заявил, что лично займется этим вопросом.

В Израиле обеспокоены, что все действия росии против «Сохнута» — определенная политическая санкция рф против Израиля из-за того, что Израиль выступал с заявлениями, которые осуждают военные действия рф в Украине.

Ранее Курсор писал, что Еврейские и израильские организации могут быть признаны «иноагентами» в россии. Новый российский закон «парализует работу» еврейских и израильских организаций.

Курсор писал, что российские власти три года расследовали дело Еврейского агентства. В россии проверяли Еврейское агентство в течение трех лет, прежде чем потребовали прекратить деятельность в стране.

Наша редакция писала, что россия потребовала от Еврейского агентства прекратить деятельность в стране. В начале недели Еврейское агентство получило письменный приказ от правительства рф.

Кроме этого, в Сохнут заявили, что шаги москвы не представляют угрозы для деятельности в россии. Источник в Еврейском агентстве заявил о том, что действия москвы затруднят свободную деятельность организации в стране, однако не станут преградой для работы.

Курсор ранее писал, что министр алии и интеграции прокомментировала запрет деятельности Сохнута в россии.

Наша редакция писала, что главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил в четверг, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

Курсор информировал, что главный раввин москвы покидает россию после отказа поддержать войну в Украине.

Наш сайт писал, что главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!