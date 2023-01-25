Россия уничтожила более 500 объектов культуры Украины, но агрессора можно остановить ‒ СМИ

За 11 месяцев войны российские оккупационные войска уничтожили 553 объекта культурного наследия Украины, что является отчетливым сигналом для Запада.

Об этом сообщает Aktualni Spravy.

Известно, что российская власть всю свою историю предпринимала попытки стереть с лица земли все проявления украинской идентичности, будь-то язык, культура и, разумеется, нация. Не изменяя своим привычкам, *владимир путин и его армия с начала полномасштабного вторжения уничтожила 553 объекта культурного наследия Украины, среди которых:

Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе;

музей Григория Сковороды в Харькове;

«Олимпийский учебно-спортивный центр «Чернигов» и многое другое.

Кремль грезит об уничтожении всей исторической и культурной памяти украинцев.

«Для них это важно, это решающе и фундаментально ‒ убедить мир, мол, Украина не является уникальной и отдельной культурой», ‒ рассказывает американский писатель, издатель и правозащитник Дэйв Эггерс.

В материале сказано, что власть рф делают этноцид украинского народа, как в свое время Гитлер делал с евреями. Своими преступлениями, начавшимися еще задолго до 24 февраля, россия решительно отвергла ценности цивилизованных обществ.

Запад должен наконец-то осознать, что зло нужно победить, наказать и искоренить. Для этого ведущие страны должны поставлять Украине новое оружие, танки, ПВО и авиацию, предоставлять гуманитарную помощь, вводить новые санкции и обеспечить Киев всяческой информационной поддержкой.

«Курсор» сообщал, что путин назвал новую цель войны в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!