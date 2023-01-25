Путин назвал новую цель войны в Украине

По словам диктатора, «противник не считается ни с чем».

Президент *россии владимир путин 25 января, в среду, во время встречи со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, прокомментировал войну в Украине.

Об этом сообщает «ТАСС«.

По словам диктатора, цель военных действия состоит в защите людей и самой рф от угроз, которые ей якобы создают на ее якобы исторических территориях.

«рф не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях», ‒ сказал он.

Также путин обвинил украинских военных в игнорировании морали, формировании загранотрядов и расстреле своих же солдат.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», ‒ сказал он.



Ранее пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что кремль не видит дипломатического выхода из «конфликта» в Украине. По его словам, нынешняя ситуация вызывает тревогу, а дальше будет лишь хуже.

«Курсор» сообщал, что офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!