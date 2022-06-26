Россия утверждает, что ее удар в Киеве пришелся по оружейному заводу, а не по жилому району

«Российские силы атаковали гражданские объекты в Киеве = фейк, — говорится в заявлении министерства обороны рф, — Российская ракета попала в цеха завода имени Артема»

Россия заявляет, что ее удар по Киеву, нанесенный рано утром, пришелся по оружейному заводу, отвергая как «фейк» сообщения о том, что удар был нанесен по жилому району украинской столицы.

«Завод имени Артема «был целью, как объект военной инфраструктуры», — заявили в российском министерстве обороны, добавив, что он уже подвергался удару в апреле.

Напомним, что в результате российских ударов по району вблизи центра столицы рано утром в воскресенье один человек погиб и шесть получили ранения, в том числе 7-летняя девочка.

«Курсор» писал, что после встречи с путиным Лукашенко заговорил об объявлении войны. Он попросил путина переоборудовать белорусские самолеты под носители ядерного оружия. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

Мы сообщали подробности взрыва в Киеве: спасена шестилетняя девочка, отец накрыл ее своим телом и погиб.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!