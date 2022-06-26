Подробности взрыва в Киеве: спасена шестилетняя девочка, отец накрыл ее своим телом и погиб

Российские ракеты попавшие на рассвете в столицу Украины, разрушили детский сад, дом в Киеве и семью маленькой девочки, мама которой, по иронии, является гражданкой россии. «Против кого воюете? Против детей?» — возмущены люди.

В результате взрывов в жилом доме Киева, пострадавших от ракетного удара войск рф*, разрушены несколько этажей. Спасательные службы ищут людей под завалами.

Из разрушенной квартиры спасателям удалось достать шестилетнюю девочку. Стало известно, что ее отец закрыл малышку своим телом. Он погиб.

Сотрудники экстренных служб смогли вытащить из-под завалов мать пострадавшей девочки, ее придавило бетонной плитой. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, она является гражданкой россии.

Также под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы не прекращаются.

Вторая российская ракета попала в детский сад, сообщил Антон Геращенко. Детсад находится также в Шевченковском районе Киева.

«На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров», — написал Геращенко.

Люди возмущены кровавыми действиями путина и его сторонников: «Против кого вы воюете? Против детей?»

Также от ночных «прилетов» пострадали Харьков и Николаев.

«Курсор» сообщал о взрывах в Киеве: российские ракеты попали в жилые дома, есть пострадавшие.

Мы писали, что после встречи с путиным Лукашенко заговорил об объявлении войны. Он попросил путина переоборудовать белорусские самолеты под носители ядерного оружия. Лукашенко заявил, что это необходимо сделать в ответ на тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!