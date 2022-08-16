Россия увеличила количество вертолетов на границе с Украиной

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что армия рф* в последнее время значительно увеличила количество боевых вертолетов вокруг украинской границы.

Вокруг границ Украины российские военные увеличили количество боевых вертолетов. Их размещают и на аэродромах Беларуси, и россии, и временно оккупированного Крыма.

Об этом на брифинге рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в начале полномасштабной войны возле украинских границ было сосредоточено около 700 летальных аппаратов противника — 450 самолетов и 250 вертолетов. Но ВСУ почти за шесть месяцев уничтожили немало авиационной техники врага.

В последнее время наблюдается, что российская армия начала стягивать боевые вертолеты на аэродромы Беларуси и временно оккупированного Крыма. На сегодняшний день вокруг Украины находится около 430 самолетов, а вот группировка вертолетов возросла до 360.

При этом он добавил, что штурмовая авиация продолжает наносить удары — это и штурмовики Су-25, и вертолеты ударной авиации Ми-24, Ми-28, и вертолеты Ка-52.

По словам Юрия Игната, украинская авиация продолжает патрулировать воздушное пространство внутри страны и осуществляет воздушное прикрытие.

«Курсор» писал ранее, что в Донецкой области в понедельник, 15 августа, около 8.00 подразделение зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожило очередной вертолет Ка-52 оккупационных войск российской федерации.