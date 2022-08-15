Украинские военные сбили третий за двое суток российский вертолет Ка-52

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Фейсбуке.
«Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток»,- подчеркивается в сообщении.
Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 15 августа ликвидировали около 43 тысяч 750 российских захватчиков, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!