Благодаря гибридным методам диктатор пытается реализовать три цели.

На фоне увеличения напряженности главной стратегической целью президента *рф владимира путина является начало гибридной агрессии против НАТО в местах, где Альянс имеет наиболее слабые позиции.

Об этом сообщает The Telegraph.

В связи с военными неудачами в Украине произошло небольшое снижение непосредственной угрозы для Польши и стран Балтии, но сейчас кремль находится в поисках слабого места НАТО. Аналитики полагают, что новая точка для дестабилизирующих усилий россии – Балканы, являющиеся самым слабым флангом НАТО.

На минувшей неделе вооруженные сербы устроили засаду на полицию в Косове, что спровоцировало непродолжительный бой и смерть одного полицейского и трех сербов. Эта эскалация считается одной из самых серьезных с 2008 года, когда в Косово провозгласили независимость от Сербии.

Подобные эскалации являются благоприятными моментами для москвы. В материале сказано, что Сербия и рф месяцами готовили сербов к эскалации в Косово, разжигая напряженность на Балканах в попытке отвлечь внимание Запада от войны в Украине. Информационное пространство заполонила пропаганда, утверждая, что Косово принадлежит Сербии.

Москва быстро использовала этот инцидент, ибо из уст российского представителя прозвучало, что из-за "дополнительного давления Запада" весь Балканский регион оказался на "опасной грани". Используя гибридные методы, путин пытается отвлекать внимание западных стран от Украины, укреплять позиции россии и получить рычаги влияния на Запад.

"Еще один косовский кризис может легко перекинуться на Северную Македонию, государство-член НАТО, и будет иметь серьезные последствия для европейской обороны в то время, когда США отвлекаются предстоящими выборами", – добавили эксперты.

«Курсор» ранее писал, что путин отправляет "вагнеровцев" на фронт, чтобы от них избавиться.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!