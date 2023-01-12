Россия заявила об уничтожении военной техники, которой нет у Украины

Минобороны *рф утверждает, что армия россия уничтожила БМП «Bradley» американского производства, якобы использующиеся ВСУ.

Однако, есть нюанс ‒ Украины получит эту военную технику только через несколько недель, что подтвердили в Пентагоне.



«Курсор» сообщал, что ВСУ показали кадры уничтожения высокоточным оружием российского танка с экипажем.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!