Россия заявила об уничтожении военной техники, которой нет у Украины

22:11, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: Pixabay

Пропаганда кремля не перестает удивлять.

Минобороны *рф утверждает, что армия россия уничтожила БМП «Bradley» американского производства, якобы использующиеся ВСУ.

Однако, есть нюанс ‒ Украины получит эту военную технику только через несколько недель, что подтвердили в Пентагоне.

«Курсор» сообщал, что ВСУ показали кадры уничтожения высокоточным оружием российского танка с экипажем.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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