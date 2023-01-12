ВСУ показали кадры уничтожения высокоточным оружием российского танка с экипажем

Украинские военные продолжают сдерживать наступление армии рф* на Донбассе, уничтожая российских захватчиков. В соцсети попали видеокадры, на которых бойцы ВСУ при помощи высокоточного оружия уничтожили танк россиян. Экипаж также был ликвидирован.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
На видео удалось запечатлеть сам момент удара по вражескому танку. Никаких шансов выжить десантники танкистам рф не оставили, отметили военные.
Сражение произошло на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские бойцы успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника, сказано в сообщении ДШВ.
Добавим, что по состоянию на утро сегодняшнего дня украинские военные ликвидировали уже как минимум 113 390 военных. Это только официально подтвержденные цифры, реальное число убитых россиян может быть куда выше.
«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.
Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!