ВСУ показали кадры уничтожения высокоточным оружием российского танка с экипажем

Украинские военные продолжают сдерживать наступление армии рф* на Донбассе, уничтожая российских захватчиков. В соцсети попали видеокадры, на которых бойцы ВСУ при помощи высокоточного оружия уничтожили танк россиян. Экипаж также был ликвидирован.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На видео удалось запечатлеть сам момент удара по вражескому танку. Никаких шансов выжить десантники танкистам рф не оставили, отметили военные.

Сражение произошло на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские бойцы успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника, сказано в сообщении ДШВ.